Aug 25 Seedings for the men's and women's singles tournaments at the U.S. Open championships starting on Monday, as announced on Tuesday:

U.S. Open men's seedings: 1 Novak Djokovic (Serbia) 2 Roger Federer (Switzerland) 3 Andy Murray (Scotland) 4 Kei Nishikori (Japan) 5 Stan Wawrinka (Switzerland) 6 Tomas Berdych (Czech Republic) 7 David Ferrer (Spain) 8 Rafael Nadal (Spain) 9 Marin Cilic (Croatia) 10 Milos Raonic (Canada) 11 Gilles Simon (France) 12 Richard Gasquet (France) 13 John Isner (U.S.) 14 David Goffin (Belgium) 15 Kevin Anderson (South Africa) 16 Gael Monfils (France) 17 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 18 Feliciano Lopez (Spain) 19 Jo-Wilfried Tsonga (France) 20 Dominic Thiem (Austria) 21 Ivo Karlovic (Croatia) 22 Viktor Troicki (Serbia) 23 Roberto Bautista Agut (Spain) 24 Bernard Tomic (Australia) 25 Andreas Seppi (Italy) 26 Tommy Robredo (Spain) 27 Jeremy Chardy (France) 28 Jack Sock (U.S.) 29 Philipp Kohlschreiber (Germany) 30 Thomaz Bellucci (Brazil) 31 Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 32 Fabio Fognini (Italy)

U.S. Open women's seedings: 1 Serena Williams (U.S.) 2 Simona Halep (Romania) 3 Maria Sharapova (Russia) 4 Caroline Wozniacki (Denmark) 5 Petra Kvitova (Czech Republic) 6 Lucie Safarova (Czech Republic) 7 Ana Ivanovic (Serbia) 8 Karolina Pliskova (Czech Republic) 9 Garbine Muguruza (Spain) 10 Carla Suarez Navarro (Spain) 11 Angelique Kerber (Germany) 12 Belinda Bencic (Switzerland) 13 Ekaterina Makarova (Russia) 14 Timea Bacsinszky (Switzerland) 15 Agnieszka Radwanska (Poland) 16 Sara Errani (Italy) 17 Elina Svitolina (Ukraine) 18 Andrea Petkovic (Germany) 19 Madison Keys (U.S.) 20 Victoria Azarenka (Belarus) 21 Jelena Jankovic (Serbia) 22 Samantha Stosur (Australia) 23 Venus Williams (U.S.) 24 Sabine Lisicki (Germany) 25 Eugenie Bouchard (Canada) 26 Flavia Pennetta (Italy) 27 Alize Cornet (France) 28 Irina-Camelia Begu (Romania) 29 Sloane Stephens (U.S.) 30 Svetlana Kuznetsova (Russia) 31 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 32 Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia)