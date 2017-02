May 20 Following is the revised list of men's seeds for the French Open after world No. 3 Roger Federer and No. 14 Gael Monfils pulled out. Seed Player Country 1 Novak Djokovic Serbia 2 Andy Murray Great Britain 3 Stan Wawrinka Switzerland 4 Rafael Nadal Spain 5 Kei Nishikori Japan 6 Jo-Wilfried Tsonga France 7 Tomas Berdych Czech Republic 8 Milos Raonic Canada 9 Richard Gasquet France 10 Marin Cilic Croatia 11 David Ferrer Spain 12 David Goffin Belgium 13 Dominic Thiem Austria 14 Roberto Bautista Agut Spain 15 John Isner U.S. 16 Gilles Simon France 17 Nick Kyrgios Australia 18 Kevin Anderson South Africa 19 Benoit Paire France 20 Bernard Tomic Australia 21 Feliciano Lopez Spain 22 Viktor Troicki Serbia 23 Jack Sock U.S. 24 Philipp Kohlschreiber Germany 25 Pablo Cuevas Uruguay 26 Joao Sousa Portugal 27 Ivo Karlovic Croatia 28 Alexandr Dolgopolov Ukraine 29 Lucas Pouille France 30 Jeremy Chardy France 31 Federico Delbonis Argentina 32 Fabio Fognini Italy (Compiled by Shravanth Vijayakumar in Bengaluru; editing by John Stonestreet)