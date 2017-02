Jan 13 Australian Open womens' first round singles draw (prefix denotes seeding): 1-Caroline Wozniacki (Denmark) v Anastasia Rodionova (Australia) Ashleigh Barty (Australia) v Anna Tatishvili (Georgia) Pauline Parmentier (France) v Alla Kudryavtseva (Russia) Alize Cornet (France) v 31-Monica Niculescu (Romania) 24-Lucie Safarova (Czech Republic) v Christian McHale (U.S.) Qualifier v Marina Erakovic (New Zealand) Petra Martic (Croatia) v Qualifier Qualifier v 13-Jelena Jankovic (Serbia) 11-Kim Clijsters (Belgium) v Qualifier Stephanie Foretz Gacon (France) v Elena Baltacha (Britain) Arantxa Rus (Netherlands) v Lesia Tsurenko (Ukraine) Qualifier v 20-Daniela Hantuchova (Slovakia) 26-Anabel Medina Garrigues (Spain) v Eva Birnerova (Czech Republic) Patricia Mayr-Achleitner (Austria) v Olga Govortsova (Belarus) Sofia Arvidsson (Sweden) v Olivia Rogowska (Australia) Ksenia Pervak (Kazhakstan) v 5-Li Na (China) 3-Victoria Azarenka (Belarus) v Heather Watson (Britain) Casey Dellacqua (Australia) v Bojana Jovanovski (Serbia) Anne Keothavong (Britain) v Mona Barthel (Germany) Ayumi Morita (Japan) v 32-Petra Cetkovska (Czech Republic) 19-Flavia Pennetta (Italy) v Qualifier Alberta Brianti (Italy) v Irina Falconi (U.S.) Iveta Benesova (Czech Republic) v Mathilde Johansson (France) Aravane Rezai (France) v 16-Peng Shuai (China) 10-Francesca Schiavone (Italy) v Laura Pous-Tio (Spain) Anastasiya Yakimova (Belarus) v Romina Oprandi (Italy) Kimiko Date-Krumm (Japan) v Eleni Daniilidou (Greece) Polona Hercog (Slovenia) v 22-Julia Goerges (Germany) 28-Yanina Wickmayer (Belgium) v Galina Voskoboeva (Kazakhstan) Tsvetana Pironkova (Bulgaria) v Sania Mirza (India) Qualifier v Simona Halep (Romania) Bethanie Mattek-Sands (U.S.) v 8-Agnieszka Radwanska (Poland) 7-Vera Zvonareva (Russia) v Alexandra Dulgheru (Romania) Evgeniya Rodina (Russia) v Lucie Hradecka (Czech Republic) Ekaterina Makarova (Russia) v Tamarine Tanasugarn (Thailand) Johanna Larsson (Sweden) v 25-Kaia Kanepi (Estonia) 17-Dominika Cibulkova (Slovakia) v Magdalena Rybarikova (Slovakia) Rebecca Marino (Canada) v Greta Arn (Hungary) Iryna Bremond (France) v Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) Tamira Paszek (Austria) v 12-Serena Williams (U.S.) 14-Sabine Lisicki (Germany) v Qualifier Shahar Peer (Israel) v Isabella Holland (Australia) Sloane Stephens (U.S.) v Silvia Soler-Espinosa (Spain) Chanelle Scheepers (South Africa) v 18-Svetlana Kuznetsova (Russia) 30-Angelique Kerber (Germany) v Bojana Bobusic (Australia) Stephanie Dubois (Canada) v Elena Vesnina (Russia) Mandy Minella (Luxembourg) v Qualifier Gisela Dulko (Argentina) v 4-Maria Sharapova (Russia) 6-Samantha Stosur (Australia) v Sorana Cirstea (Romania) Qualifier v Urszula Radwanska (Poland) Qualifier v Sara Errani (Italy) Qualifier v 29-Nadia Petrova (Russia) 23-Roberta Vinci (Italy) v Alexandra Cadantu (Romania) Madison Keys (U.S.) v Zheng Jie (China) Jelena Dokic (Australia) v Anna Chakvetadze (Russia) Virginie Razzano (France) v 9-Marion Bartoli (France) 15-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) v Klara Zakopalova (Czech Republic) Kateryna Bondarenko (Ukraine) v Vania King (U.S.) Kristina Barrois (Germany) v Michaella Krajicek (Netherlands) Lourdes Dominguez Lino (Spain) v 21-Ana Ivanovic (Serbia) 27-Maria Kirilenko (Russia) v Jarmila Gajdosova (Australia) Zhang Shuai (China) v Aleksandra Wozniak (Canada) Irina-Camelia Begu (Romania) v Carla Suarez Navarro (Spain) Vera Dushevina (Russia) v 2-Petra Kvitova (Czech Republic)

