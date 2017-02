NEW YORK, Sept 10 Sam Stosur and Serena Williams's head-to-head record after the pair reached the U.S. Open final. Williams leads 4-2 (walkover not included). Date Venue Winner Score 2011 Cincinnati Stosur Walkover 2011 Toronto Williams 6-4 6-2 2010 French Open Stosur 6-2 6-7(2) 8-6 2010 Australian Open Williams 6-4 6-2 2009 Stanford Stosur 6-2 3-6 6-2 2009 Sydney Williams 6-3 6-7(4) 7-5 2008 Beijing Olympics Williams 6-2 6-0 (Edited by Tom Pilcher; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)