NEW YORK, Sept 10 Path to the women's final at the U.S. Open (prefix denotes seeding):

28-Serena Williams (U.S.)

Round 1: Beat Bojana Jovanovski (Serbia) 6-1 6-1

Round 2: Beat Michaella Krajicek (Netherlands) 6-0 6-1

Round 3: Beat 4-Victoria Azarenka (Belarus) 6-1 7-6(5)

Round 4: Beat 16-Ana Ivanovic (Serbia) 6-3 6-4

Quarter-finals: Beat 17-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 7-5 6-1

Semi-finals: Beat 1-Caroline Wozniacki (Denmark) 6-2 6-4

- - -

9-Sam Stosur (Australia)

Round 1: Beat Sofia Arvidsson (Sweden) 6-2 6-3

Round 2: Beat Coco Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-4

Round 3: Beat 24-Nadia Petrova (Russia) 7-6(5) 6-7(5) 7-5

Round 4: Beat 25-Maria Kirilenko (Russia) 6-2 6-7(15) 6-3

Quarter-finals: Beat 2-Vera Zvonareva (Russia) 6-3 6-3

Semi-finals: Beat Angelique Kerber (Germany) 6-3 2-6 6-2

