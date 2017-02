Jan 23 Australian Open women's singles fourth round results from Melbourne on Monday (prefix denotes seeding, * new result). * 4-Maria Sharapova (Russia) beat 14-Sabine Lisicki (Germany) 3-6 6-2 6-3 Ekaterina Makarova (Russia) beat 12-Serena Williams (U.S.) 6-2 6-3 Sara Errani (Italy) beat Zheng Jie (China) 6-2 6-1 2-Petra Kvitova (Czech Republic) beat 21-Ana Ivanovic (Serbia) 6-2 7-6(2)

(Compiled by Infostrada Sports. Editing by Patrick Johnston. To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

Please double-click on the newslink below:

for more tennis stories