Aug 31 U.S. Open women's singles second round results from New York on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result) * 3-Maria Sharapova (Russia) beat Anastasiya Yakimova (Belarus) 6-1 6-1 * Angelique Kerber (Germany) beat 12-Agnieszka Radwanska (Poland) 6-3 4-6 6-3 Alla Kudryavtseva (Russia) beat 20-Yanina Wickmayer (Belgium) 6-1 3-0 (Wickmayer retired) 26-Flavia Pennetta (Italy) beat Romina Oprandi (Italy) 6-0 6-3 Irina Falconi (U.S.) beat 14-Dominika Cibulkova (Slovakia) 2-6 6-3 7-5 9-Sam Stosur (Australia) beat Coco Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-4 22-Sabine Lisicki (Germany) beat Venus Williams (U.S.) walkover Christina McHale (U.S.) beat 8-Marion Bartoli (France) 7-6(2) 6-2 24-Nadia Petrova (Russia) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-2 6-4 19-Julia Goerges (Germany) beat Laura Pous Tio (Spain) 6-3 6-1 13-Peng Shuai (China) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-2 6-4 2-Vera Zvonareva (Russia) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 7-5 3-6 6-3 27-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Madison Keys (U.S.) 3-6 7-5 6-4 Monica Niculescu (Romania) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 6-3 6-0 30-Anabel Medina Garrigues (Spain) beat Laura Robson (Britain) 6-2 6-3 25-Maria Kirilenko (Russia) beat Vera Dushevina (Russia) 6-1 6-2