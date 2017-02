Jan 18 Australian Open women's singles second round results in Melbourne on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result) * 3-Victoria Azarenka (Belarus) beat Casey Dellacqua (Australia) 6-1 6-0 * 8-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Paula Ormaechea (Argentina) 6-3 6-1 Mona Barthel (Germany) beat 32-Petra Cetkovska (Czech Republic) 7-5 6-3 31-Monica Niculescu (Romania) beat Pauline Parmentier (France) 4-6 6-4 6-1 1-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Anna Tatishvili (Georgia) 6-1 7-6(4) Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-4 6-4 Christina McHale (U.S.) beat Marina Erakovic (New Zealand) 3-6 7-6(4) 6-3 Romina Oprandi (Italy) beat 10-Francesca Schiavone (Italy) 6-4 6-3 22-Julia Goerges (Germany) beat Eleni Daniilidou (Greece) 6-2 2-0 (Daniilidou retired) 13-Jelena Jankovic (Serbia) beat Chang Kai-Chen (Taiwan) 6-4 6-2 Nina Bratchikova (Russia) beat Alberta Brianti (Italy) 6-2 6-1 20-Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 4-6 6-4 6-3 11-Kim Clijsters (Belgium) beat Stephanie Foretz Gacon (France) 6-0 6-1 Iveta Benesova (Czech Republic) beat 16-Peng Shuai (China) 6-2 6-4 26-Anabel Medina Garrigues (Spain) beat Olga Govortsova (Belarus) 6-1 6-0 5-Li Na (China) beat Olivia Rogowska (Australia) 6-2 6-2

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by John O'Brien; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)