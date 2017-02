Jan 19 Australian Open women's singles second round results in Melbourne on Thursday (prefix denotes seeding, * new result) * 18-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Sloane Stephens (U.S.) 7-6(6) 7-5 9-Marion Bartoli (France) beat Jelena Dokic (Australia) 6-3 6-2 27-Maria Kirilenko (Russia) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 6-4 1-6 6-2 Greta Arn (Hungary) beat 17-Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-2 3-6 10-8 14-Sabine Lisicki (Germany) beat Shahar Peer (Israel) 6-1 6-2

Sorana Cirstea (Romania) beat Urszula Radwanska (Poland) 1-6 6-2 6-3 2-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Carla Suarez Navarro (Spain) 6-2 2-6 6-4 Vania King (U.S.) beat 15-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 5-7 6-3 6-4 Zheng Jie (China) beat 23-Roberta Vinci (Italy) 6-4 6-2 12-Serena Williams (U.S.) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 6-0 6-4 30-Angelique Kerber (Germany) beat Stephanie Dubois (Canada) 7-5 6-1 Sara Errani (Italy) beat 29-Nadia Petrova (Russia) 6-2 6-2 Ekaterina Makarova (Russia) beat 25-Kaia Kanepi (Estonia) 6-2 7-5 7-Vera Zvonareva (Russia) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-1 7-6(3) 21-Ana Ivanovic (Serbia) beat Michaella Krajicek (Netherlands) 6-2 6-3 4-Maria Sharapova (Russia) beat Jamie Hampton (U.S.) 6-0 6-1

