Sept 5 U.S. Open women's singles fourth round results from New York Monday. (prefix denotes seeding, * new result) * 1-Caroline Wozniacki (Denmark) beat 15-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-7(6) 7-5 6-1 10-Andrea Petkovic (Germany) beat Carla Suarez Navarro (Spain) 6-1 6-4 28-Serena Williams (U.S.) beat 16-Ana Ivanovic (Serbia) 6-3 6-4 17-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat 7-Francesca Schiavone (Italy) 5-7 6-3 6-4