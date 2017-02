Aug 23 Here is a list of seeded players for U.S. Open, which will run from Aug. 29-Sept. 11 in New York.

1. Caroline Wozniacki (Denmark)

2. Vera Zvonareva (Russia)

3. Maria Sharapova (Russia)

4. Victoria Azarenka (Belarus)

5. Petra Kvitova (Czech Republic)

6. Li Na (China)

7. Francesca Schiavone (Italy)

8. Marion Bartoli (France)

9. Samantha Stosur (Australia)

10. Andrea Petkovic (Germany)

11. Jelena Jankovic (Serbia)

12. Agnieszka Radwanska (Poland)

13. Peng Shuai (China)

14. Dominika Cibulkova (Slovakia)

15. Svetlana Kuznetsova (Russia)

16. Ana Ivanovic (Serbia)

17. Anastasia Pavlyuchenkova (Russia)

18. Roberta Vinci (Italy)

19. Julia Goerges (Germany)

20. Yanina Wickmayer (Belgium)

21. Daniela Hantuchova (Slovakia)

22. Sabine Lisicki (Germany)

23. Shahar Peer (Israel)

24. Nadia Petrova (Russia)

25. Maria Kirilenko (Russia)

26. Flavia Pennetta (Italy)

27. Lucie Safarova (Czech Republic)

28. Serena Williams (U.S.)

29. Jarmila Gajdosova (Australia)

30. Anabel Medina Garrigues (Spain)

31. Kaia Kanepi (Estonia)

32. Maria Jose Martinez Sanchez (Spain)