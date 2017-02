MELBOURNE, Jan 13 Women's seeds for the 2012 Australian Open, which starts at Melbourne Park next Monday: 1. Caroline Wozniacki (Denmark) 2. Petra Kvitova (Czech Republic) 3. Victoria Azarenka (Belarus) 4. Maria Sharapova (Russia) 5. Li Na (China) 6. Samantha Stosur (Australia) 7. Vera Zvonareva (Russia) 8. Agnieszka Radwanska (Poland) 9. Marion Bartoli (France) 10. Francesca Schiavone (Italy) 11. Kim Clijsters (Belgium) 12. Serena Williams (United States) 13. Jelena Jankovic (Serbia) 14. Sabine Lisicki (Germany) 15. Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 16. Peng Shuai (China) 17. Dominika Cibulkova (Slovakia) 18. Svetlana Kuznetsova (Russia) 19. Flavia Pennetta (Italy) 20. Daniela Hantuchova (Slovakia) 21. Ana Ivanovic (Serbia) 22. Julia Goerges (Germany) 23. Roberta Vinci (Italy) 24. Lucie Safarova (Czech Republic) 25. Kaia Kanepi (Estonia) 26. Anabel Medina Garrigues (Spain) 27. Maria Kirilenko (Russia) 28. Yanina Wickmayer (Belgium) 29. Nadia Petrova (Russia) 30. Angelique Kerber (Germany) 31. Monica Niculescu (Romania) 32. Petra Cetkovska (Czech Republic) (Compiled by Nick Mulvenney, editing by Peter Rutherford) (For the sports blog Left Field go to: blogs.reuters.com/sport))

