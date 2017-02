Feb 18 San Jose Open men's singles semi-final results on Saturday (prefix denotes seeding). Denis Istomin (Uzbekistan) beat 5-Julien Benneteau (France) 6-3 6-7(4) 6-3 3-Milos Raonic (Canada) beat Ryan Harrison (U.S.) 7-6(4) 6-2 (Compiled by Infostrada Sports. Editing by Patrick Johnston. To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)