LONDON, June 27 Order of play on the main showcourts at Wimbledon on Thursday(prefix number denotes seeding):

Centre Court (1200 GMT) 6-Serena Williams (U.S.) v Melinda Czink (Hungary) Ivo Karlovic (Croatia) v 4-Andy Murray (Britain) Lukas Rosol (Czech Republic) v 2-Rafael Nadal (Spain)

Court One (1200 GMT)

To finish 1-Maria Sharapova (Russia) v Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 7-6 3-1 James Ward (Britain) v 10-Mardy Fish (U.S.) Sam Querrey (U.S.) v 21-Milos Raonic (Canada) Elena Baltacha (Britain) v 4-Petra Kvitova (Czech Republic)

Court Two (1030 GMT) Anne Keothavong (Britain) v 10-Sara Errani (Italy) 7-David Ferrer (Spain) v Kenny De Schepper (France) Bjorn Phau (Germany) v 30-Andy Roddick (U.S.) Romina Oprandi (Switzerland) v 2-Victoria Azarenka (Belarus)