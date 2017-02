(Refiles to tabulate)

LONDON, June 26 Order of play on the main showcourts at Wimbledon on Wednesday(prefix number denotes seeding):

Centre Court (1200 GMT) 3-Roger Federer (Switzerland) v Fabio Fognini (Italy)

To finish 7-Caroline Wozniacki (Denmark) v Tamira Paszek (Austria) 2-2 Andrea Hlavackova (Czech Republic) v Kim Clijsters (Belgium) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Ryan Harrison (U.S.)

Court One (1200 GMT) Arantxa Rus (Netherlands) v 5-Samantha Stosur (Australia)

To finish: 30-Andy Roddick (U.S.) v Jamie Baker (Britain) 7-6 4-2 1-Maria Sharapova (Russia) v Tsvetana Pironkova (Bulgaria) Xavier Malisse (Belgium) v 13-Gilles Simon (France)

Court Two (1030 GMT) Heather Watson (Britain) v Jamie Lee Hampton (U.S.) Ryan Sweeting (U.S.) v 8-Janko Tipsarevic (Serbia) Ruben Bemelmans (Belgium) v 18-Richard Gasquet (France) Ekaterina Makarova (Russia) v 8-Angelique Kerber (Germany) (Editing by Pritha Sarkar)