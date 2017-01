LONDON, July 10 List of men's singles champions since 1922 2016 Andy Murray (Britain) beat Milos Raonic (Canada) 6-4 7-6(3) 7-6(2) 2015 Novak Djokovic (Serbia) beat Roger Federer (Switzerland) 7-6(1) 6-7(10) 6-4 6-3 2014 Djokovic (Serbia) beat Federer (Switzerland) 6-7(7) 6-4 7-6(4) 5-7 6-4 2013 Andy Murray (Britain) beat Djokovic 6-4 7-5 6-4 2012 Federer beat Murray 4-6 7-5 6-3 6-4 2011 Djokovic beat Rafael Nadal (Spain) 6-4 6-1 1-6 6-3 2010 Nadal beat Tomas Berdych (Czech Republic) 6-3 7-5 6-4 2009 Federer beat Andy Roddick (U.S.) 5-7 7-6(6) 7-6(5) 3-6 16-14 2008 Nadal beat Federer 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7 2007 Federer beat Nadal 7-6(7) 4-6 7-6(3) 2-6 6-2 2006 Federer beat Nadal 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3 2005 Federer beat Roddick 6-2 7-6(2) 6-4 2004 Federer beat Roddick 4-6 7-5 7-6(3) 6-4 2003 Federer beat Mark Philippoussis (Australia) 7-6(5) 6-2 7-6(3) 2002 Lleyton Hewitt (Australia) beat David Nalbandian (Argentina) 6-1 6-3 6-2 2001 Goran Ivanisevic (Croatia) beat Pat Rafter (Australia) 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 2000 Pete Sampras (U.S.) beat Rafter 6-7(10) 7-6(5) 6-4 6-2 1999 Sampras beat Andre Agassi (U.S.) 6-3 6-4 7-5 1998 Sampras beat Ivanisevic 6-7(2) 7-6(9) 6-4 3-6 6-2 1997 Sampras beat Cedric Pioline (France) 6-4 6-2 6-4 1996 Richard Krajicek (Netherlands) beat Mal Washington (U.S) 6-3 6-4 6-3 1995 Sampras beat Boris Becker (Germany) 6-7(5) 6-2 6-4 6-2 1994 Sampras beat Ivanisevic 7-6(2) 7-6(5) 6-0 1993 Sampras beat Jim Courier (U.S.) 7-6(3) 7-6(6) 3-6 6-3 1992 Agassi beat Ivanisevic 6-7(8) 6-4 6-4 1-6 6-4 1991 Michael Stich (Germany) beat Becker 6-4 7-6(4) 6-4 1990 Stefan Edberg (Sweden) beat Becker 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 1989 Becker beat Edberg 6-0 7-6(1) 6-4 1988 Edberg beat Becker 4-6 7-6(2) 6-4 6-2 1987 Pat Cash (Australia) beat Ivan Lendl (Czechoslovakia) 7-6(5) 6-2 7-5 1986 Becker beat Lendl 6-4 6-3 7-5 1985 Becker beat Kevin Curren (U.S.) 6-3 6-7(4) 7-6(3) 6-4 1984 John McEnroe (U.S.) beat Jimmy Connors (U.S.) 6-1 6-1 6-2 1983 McEnroe beat Chris Lewis (New Zealand) 6-2 6-2 6-2 1982 Connors beat McEnroe 3-6 6-3 6-7(2) 7-6(5) 6-4 1981 McEnroe beat Bjorn Borg (Sweden) 4-6 7-6(1) 7-6(4) 6-4 1980 Borg beat McEnroe 1-6 7-5 6-3 6-7(16) 8-6 1979 Borg beat Roscoe Tanner (U.S.) 6-7(4) 6-1 3-6 6-3 6-4 1978 Borg beat Connors 6-2 6-2 6-3 1977 Borg beat Connors 3-6 6-2 6-1 5-7 6-4 1976 Borg beat Ilie Nastase (Romania) 6-4 6-2 9-7 1975 Arthur Ashe (U.S.) beat Connors 6-1 6-1 5-7 6-4 1974 Connors beat Ken Rosewall (Australia) 6-1 6-1 6-4 1973 Jan Kodes (Czechoslovakia) beat Alex Metreveli (Soviet Union) 6-1 9-8 (7-5) 6-3 1972 Stan Smith (U.S.) beat Nastase 4-6 6-3 6-3 4-6 7-5 1971 John Newcombe (Australia) beat Smith 6-3 5-7 2-6 6-4 6-4 1970 Newcombe beat Rosewall 5-7 6-3 6-2 3-6 6-1 1969 Rod Laver (Australia) beat Newcombe 6-4 5-7 6-4 6-4 1968 Laver beat Tony Roche (Australia) 6-3 6-4 6-2 1967 Newcombe beat Wilhelm Bungert (Germany) 6-3 6-1 6-1 1966 Manuel Santana (Spain) beat Dennis Ralston (U.S.) 6-4 11-9 6-4 1965 Roy Emerson (Australia) beat Fred Stolle (Australia) 6-2 6-4 6-4 1964 Emerson beat Stolle 6-4 12-10 4-6 6-3 1963 Chuck McKinley (U.S.) beat Stolle 9-7 6-1 6-4 1962 Laver beat Marty Mulligan (Australia) 6-2 6-2 6-1 1961 Laver beat McKinley 6-3 6-1 6-4 1960 Neale Fraser (Australia) beat Laver 6-4 3-6 9-7 7-5 1959 Alex Olmedo (U.S.) beat Laver 6-4 6-3 6-4 1958 Ashley Cooper (Australia) beat Fraser 3-6 6-3 6-4 13-11 1957 Lew Hoad (Australia) beat Cooper 6-2 6-1 6-2 1956 Hoad beat Rosewall 6-2 4-6 7-5 6-4 1955 Tony Trabert (U.S.) beat Kurt Nielsen (Denmark) 6-3 7-5 6-1 1954 Jaroslav Drobny (Egypt) beat Rosewall 13-11 4-6 6-2 9-7 1953 Vic Seixas (U.S.) beat Nielsen 9-7 6-3 6-4 1952 Frank Sedgman (Australia) beat Drobny 4-6 6-2 6-3 6-2 1951 Dick Savitt (U.S.) beat Ken McGregor (Australia) 6-4 6-4 6-4 1950 Budge Patty (U.S.) beat Sedgman 6-1 8-10 6-2 6-3 1949 Ted Schroeder (U.S.) beat Drobny 3-6 6-0 6-3 4-6 6-4 1948 Bob Falkenburg (U.S.) beat John Bromwich (Australia) 7-5 0-6 6-2 3-6 7-5 1947 Jack Kramer (U.S.) beat Tom Brown (U.S.) 6-1 6-3 6-2 1946 Yvon Petra (France) beat Geoff Brown (Australia) 6-2 6-4 7-9 5-7 6-4 1940-1945 No tournament held 1939 Bobby Riggs (U.S.) beat Elwood Cooke (U.S.) 2-6 8-6 3-6 6-3 6-2 1938 Donald Budge (U.S.) beat Bunny Austin (Britain) 6-1 6-0 6-3 1937 Budge beat Gottfried von Cramm (Germany) 6-3 6-4 6-2 1936 Fred Perry (Britain) beat von Cramm 6-1 6-1 6-0 1935 Perry beat von Cramm 6-2 6-4 6-4 1934 Perry beat Jack Crawford (Australia) 6-3 6-0 7-5 1933 Crawford beat Ellsworth Vines (U.S.) 4-6 11-9 6-2 2-6 6-4 1932 Vines beat Austin 6-2 6-2 6-0 1931 Sidney Wood (U.S.) beat Frank Shields (U.S.) walkover 1930 William Tilden (U.S.) beat Wilmer Allison (U.S.) 6-3 9-7 6-4 1929 Henri Cochet (France) beat Jean Borotra (France) 6-4 6-3 6-4 1928 Rene Lacoste (France) beat Cochet 6-1 4-6 6-4 6-2 1927 Cochet beat Borotra 4-6 4-6 6-3 6-4 7-5 1926 Borotra beat Howard Kinsey (U.S.) 8-6 6-1 6-3 1925 Lacoste beat Borotra 6-3 6-3 4-6 8-6 1924 Borotra beat Lacoste 6-1 3-6 6-1 3-6 6-4 1923 Bill Johnston (U.S.) beat Frank Hunter (U.S.) 6-0 6-3 6-1 1922 Gerald Patterson (Australia) beat Randolph Lycett (Australia) 6-3 6-4 6-2 Note: From 1877 to 1921 the men's singles was decided on a challenge-round system with the previous year's winner automatically qualifying for the final.