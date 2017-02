June 26 (Infostrada Sports) - Wimbledon men's singles first round results on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result) * Sam Querrey (U.S.) beat Vasek Pospisil (Canada) 7-5 6-7(5) 6-3 6-4 * 16-Marin Cilic (Croatia) beat Cedrik-Marcel Stebe (Germany) 6-4 3-6 6-3 6-2 * 9-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Robin Haase (Netherlands) 6-4 3-6 7-6(3) 7-5 4-Andy Murray (Britain) beat Nikolay Davydenko (Russia) 6-1 6-1 6-4 27-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Tommy Haas (Germany) 3-6 7-6(8) 6-7(5) 7-6(1) 6-2 Kenny De Schepper (France) beat Matthias Bachinger (Germany) 6-4 6-2 6-2 James Ward (Britain) beat Pablo Andujar (Spain) 4-6 6-0 3-6 6-3 6-3 Lukas Rosol (Czech Republic) beat Ivan Dodig (Croatia) 6-4 3-6 7-6(0) 7-5 Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat 32-Kevin Anderson (South Africa) 7-5 7-6(3) 6-7(4) 6-3 Florent Serra (France) beat Andrey Kuznetsov (Russia) 3-6 7-6(3) 6-4 4-6 6-4 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Albert Montanes (Spain) 6-2 6-4 6-4 2-Rafa Nadal (Spain) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 7-6(0) 6-2 6-3 Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Edouard Roger-Vasselin (France) 6-7(2) 6-3 7-6(4) 5-7 10-8 Lukas Lacko (Slovakia) beat Adrian Ungur (Romania) 7-6(4) 6-1 6-3 5-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Lleyton Hewitt (Australia) 6-3 6-4 6-4 Go Soeda (Japan) beat Igor Kunitsyn (Russia) 6-3 6-2 6-1 Malek Jaziri (Tunisia) beat Juergen Zopp (Estonia) 4-6 4-6 6-3 6-4 9-7 Jarkko Nieminen (Finland) beat 14-Feliciano Lopez (Spain) 7-6(4) 3-6 7-6(5) 6-4 12-Nicolas Almagro (Spain) beat Olivier Rochus (Belgium) 6-7(4) 3-6 7-6(4) 6-2 6-4 Jesse Levine (U.S.) beat Karol Beck (Slovakia) 6-4 6-7(6) 6-3 6-2 David Goffin (Belgium) beat 20-Bernard Tomic (Australia) 3-6 6-3 6-4 6-4 10-Mardy Fish (U.S.) beat Ruben Ramirez Hidalgo (Spain) 7-6(3) 7-5 7-6(1) Benoit Paire (France) beat Matthew Ebden (Australia) 6-1 6-3 6-7(1) 6-3 19-Kei Nishikori (Japan) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 7-5 6-3 6-4 Brian Baker (U.S.) beat Rui Machado (Portugal) 7-6(2) 6-4 6-0 22-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Alex Bogomolov Jr. (Russia) 6-3 6-4 7-5 Nicolas Mahut (France) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-3 5-7 6-7(3) 7-5 6-2