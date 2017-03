LONDON, July 6 List of men with most grand slam singles titles in the professional era, since 1968, after Novak Djokovic's seventh in the 2014 Wimbledon final on Sunday:

1. Roger Federer (Switzerland) - 17 titles

Four Australian Open wins (2004, 2006, 2007, 2010), one French Open (2009), seven Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012), five U.S. Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

2. Rafael Nadal (Spain) - 14

One Australian Open (2009), nine French Open (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), two Wimbledon (2008, 2010), two US Open (2010, 2013)

=. Pete Sampras (U.S.) - 14

Two Australian Open (1994, 1997), seven Wimbledon (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000), five U.S. Open (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

4. Bjorn Borg (Sweden) - 11

Six French Open (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981), five Wimbledon (1976, 1977, 1978, 1979, 1980)

5. Jimmy Connors (U.S.) - 8

One Australian Open (1974), two Wimbledon (1974, 1982), five U.S. Open (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

=. Ivan Lendl (Czechoslovakia/U.S.) - 8

Two Australian Open (1989, 1990), three French Open (1984, 1986, 1987), three U.S. Open (1985, 1986, 1987)

=. Andre Agassi (U.S.) - 8

Four Australian Open (1995, 2000, 2001, 2003), one French Open (1999), one Wimbledon (1992), two U.S. Open wins (1994, 1999)

8. Novak Djokovic (Serbia) - 7

Four Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013), two Wimbledon (2011, 2014), one U.S. Open (2011)

=. John McEnroe (U.S.) - 7

Three Wimbledon (1981, 1983, 1984), four U.S. Open (1979, 1980, 1981, 1984)

=. Mats Wilander (Sweden) - 7

Three Australian Open (1983, 1984, 1988), three French Open (1982, 1985, 1988), one U.S. Open (1988)

10. Stefan Edberg (Sweden) - 6

Two Australian Open (1985, 1987), two Wimbledon (1988, 1990), two U.S. Open (1991, 1992)

=. Boris Becker (Germany) - 6

Two Australian Open (1991, 1996), three Wimbledon (1985, 1986, 1989), one U.S. Open (1989)

(Compiled by Sam Holden; Editing by Rex Gowar)