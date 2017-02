LONDON, June 25 Order of play on the main showcourts at Wimbledon on Tuesday (prefix number denotes seeding):

Centre Court (1200 GMT) Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) v 4-Petra Kvitova (Czech Republic) Thomaz Bellucci (Brazil) v 2-Rafael Nadal (Spain) Nikolay Davydenko (Russia) v 4-Andy Murray (Britain)

Court One (1200 GMT) 5-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Lleyton Hewitt (Australia) Irina Falconi (U.S.) v 2-Victoria Azarenka (Belarus) Jamie Baker (Britain) v 30-Andy Roddick (U.S.)

Court Two (1030 GMT) 20-Bernard Tomic (Australia) v David Goffin (Belgium) 6-Serena Williams (U.S.) v Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) Robin Haase (Netherlands) v 9-Juan Martin Del Potro (Argentina) 7-Caroline Wozniacki (Denmark) v Tamira Paszek (Austria) (Editing by Clare Fallon)