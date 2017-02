LONDON, July 1 Order of play for the main show courts at Wimbledon on Monday (prefix numbers denote seeding):

Centre Court (1200 GMT) 3-Roger Federer (Switzerland) v Xavier Malisse (Belgium) 14-Ana Ivanovic (Serbia) v 2-Victoria Azarenka (Belarus) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Viktor Troicki (Serbia)

Court One (1200 GMT): 1-Maria Sharapova (Russia) v 15-Sabine Lisicki (Germany) 16-Marin Cilic (Croatia) v 4-Andy Murray (Britain) 7-David Ferrer (Spain) v 9-Juan Martin del Potro (Argentina)

Court Two (1030 GMT) 6-Serena Williams (U.S) v Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 3-Agnieszka Radwanska (Poland) v Camila Giorgi (Italy) 5-Jo-Wilfried Tsonga (France) v 10-Mardy Fish (U.S) (Reporting by Martyn Herman)