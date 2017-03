LONDON, June 29 Order of play on the main showcourts at the Wimbledon Championships on Tuesday (play begins at 1200 GMT unless stated). Centre Court Kiki Bertens (Netherlands) v 2-Petra Kvitova(Czech Republic) Damir Dzumhur (Bosnia) v 2-Roger Federer (Switzerland) Mikhail Kukushkin (Kazakhstan)v 3-Andy Murray (Britain) - - Court One Thomaz Bellucci (Brazil) v 10-Rafael Nadal (Spain) Jana Cepelova (Slovakia) v 3-Simona Halep (Romania) 6-Tomas Berdych (Czech Republic) v Jeremy Chardy (France) - - Court Two (1030GMT start) 13-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Gilles Muller (Luxembourg) Nicolas Almagro (Spain) v 12-Gilles Simon (France) 8-Ekaterina Makarova (Russia) v Sachia Vickery (U.S.) 5-Caroline Wozniacki (Denmark) v Saisai Zheng (China) - - Court Three (1030GMT) Alexandr Dolgopolov (Ukraine) v Kyle Edmund (Britain) Evgeniya Rodina (Russia) v Laura Robson (Britain) Ying-Ying Duan (China) v 12-Eugenie Bouchard (Canada) 18-Gael Monfils (France) v Pablo Carreno Busta (Spain) (Editing by Toby Davis)