LONDON, June 30 Order of play on the main showcourts at the Wimbledon Championships on Wednesday (play begins at 1200 GMT unless stated). Centre Court 1-Novak Djokovic (Serbia) v Jarkko Nieminen (Finland) Santiago Giraldo (Colombia) v 5-Kei Nishikori (Japan) 1-Serena Williams (U.S.) v Timea Babos (Hungary) - - Court One Tommy Haas (Germany) v 7-Milos Raonic (Canada) Daniela Hantuchova (Slovakia) v Heather Watson (Britain) 4-Stan Wawrinka (Switzerland) v Victor Estrella Burgos (Dominican Republic) - - Court Two (1030GMT start) 11-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Steve Johnson (U.S.) 4-Maria Sharapova (Russia) v Richel Hogenkamp (Netherlands) Marsel Ilhan (Turkey) v 14-Kevin Anderson (South Africa) Yulia Putintseva (Kazakhstan) v 16-Venus Williams (U.S.) - - Court Three (1030GMT) Liam Broady (Britain) v 16-David Goffin (Belgium) 9-Marin Cilic (Croatia) v Ricardas Berankis (Lithuania) Bethanie Mattek-Sands (U.S.) v 7-Ana Ivanovic (Serbia) (Editing by Toby Davis)