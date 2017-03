LONDON, July 1 Order of play on the main showcourts at the Wimbledon Championships on Thursday (play begins at 1200 GMT unless stated). Centre Court Christina McHale (U.S.) v 18-Sabine Lisicki (Germany) Sam Querrey (U.S.) v 2-Roger Federer (Switzerland) Dustin Brown (Germany) v 10-Rafael Nadal (Spain) - - Court One Robin Haase (Netherlands) v 3-Andy Murray (Britain) Kurumi Nara (Japan) v 2-Petra Kvitova (Czech Republic) 13-Jo-Wilfried Tsonga (France)v Albert Ramos-Vinolas (Spain) - - Court Two (1030GMT start) James Ward (Britain) v Jiri Vesely (Czech Republic) 13-Agnieszka Radwanska (Poland) v Ajla Tomljanovic (Australia) 6-Tomas Berdych (Czech Republic) v Nicolas Mahut (France) - - Court Three (1030GMT) 8-Ekaterina Makarova (Russia) v Magdalena Rybarikova (Slovakia) Blaz Kavcic (Slovenia) v 12-Gilles Simon (France) 18-Gael Monfils (France) v Adrian Mannarino (France) (Editing by Toby Davis)