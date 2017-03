LONDON, July 2 Order of play on the main showcourts at the Wimbledon Championships on Friday (play begins at 1200 GMT unless stated). Centre Court 11-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v 21-Richard Gasquet (France) 1-Novak Djokovic (Serbia) v 27-Bernard Tomic (Australia) 1-Serena Williams (U.S.) v Heather Watson (Britain) - - Court One 4-Stan Wawrinka (Switzerland) v Fernando Verdasco (Spain) 4-Maria Sharapova (Russia) v 29-Irina-Camelia Begu (Romania) 9-Marin Cilic (Croatia) v 17-John Isner (U.S.) - - Court Two (1115GMT start) 26-Nick Kyrgios (Australia) v 7-Milos Raonic (Canada) Sloane Stephens (U.S.) v 6-Lucie Safarova (Czech Republic) Aleksandra Krunic (Serbia) v 16-Venus Williams (U.S.) - - Court Three (1115GMT) Marcos Baghdatis (Cyprus) v 16-David Goffin (Belgium) Coco Vandeweghe (U.S.) v 22-Samantha Stosur (Australia) Kristina Mladenovic (France) v 23-Victoria Azarenka (Belarus) 1-Bob Bryan (U.S.)/Mike Bryan (U.S.) v Steve Johnson (U.S.)/Sam Querrey (U.S. (Editing by Toby Davis)