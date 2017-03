(Adds Cilic v Isner to finish on Court One)

LONDON, July 3 Singles order of play on the main showcourts at the Wimbledon Championships on Saturday (play begins at 1200 GMT unless stated).

Centre Court Samuel Groth (Australia) v 2-Roger Federer (Switzerland) 28-Jelena Jankovic (Serbia) v 2-Petra Kvitova (Czech Republic) 25-Andreas Seppi (Italy) v 3-Andy Murray (Britain)

- -

Court One 5-Caroline Wozniacki (Denmark) v 31-Camila Giorgi (Italy) 9-Marin Cilic (Croatia) v 17-John Inser (United States) to finish 7-6(4) 6-7(6) 6-4 6-7(4) 10-10 James Ward (Britain) v Vasek Pospisil (Canada) 18-Gael Monfils (France) v 12-Gilles Simon (France)

- -

Court Two (1030 start) 20-Garbine Muguruza (Spain) v 10-Angelique Kerber (Germany) 15-Timea Bacsinszky (Switzerland) v 18-Sabine Lisicki (Germany) 6-Tomas Berdych (Czech Republic) v Pablo Andujar (Spain)

- -

Court Three (1030 start) 22-Viktor Troicki (Serbia) v Dustin Brown (Germany) 13-Jo-Wilfried Tsonga (France) v 23-Ivo Karlovic (Croatia) (Reporting by Pritha Sarkar, editing by Tony Jimenez)