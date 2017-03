LONDON, June 26 Order of play on the main show courts on the fifth day of the Wimbledon championships on Friday (all matches third round, prefix numbers denote seedings): Centre Court (play starts at 1200 GMT) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Gilles Simon (France) 6-Petra Kvitova (Czech Republic) v 30-Venus Williams (U.S.) 3-Andy Murray (Britain) v 27-Roberto Bautista Agut (Spain) Court One 2-Li Na (China) v Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 11-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v 21-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 6-Tomas Berdych (Czech Republic) v 26-Marin Cilic (Croatia) (Compiled by Sam Holden, edited by Tony Jimenez)