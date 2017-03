LONDON, June 30 Order of play on selected show courts on the eighth day of the Wimbledon championships on Tuesday. Centre Court (play starts at 1200GMT) 5-Maria Sharapova (Russia) v 9-Angelique Kerber (Germany) 2-Rafael Nadal (Spain) v Nick Kyrgios (Australia) 6-Petra Kvitova (Czech Republic) v Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) Court One 4-Roger Federer (Switzerland) v 23-Tommy Robredo (Spain) 22-Ekaterina Makarova (Russia) v 23-Lucie Safarova (Czech Republic) Court Two (from 1030GMT) 3-Simona Halep (Romania) v Zarina Diyas (Kazakhstan) 5-Stanislas Wawrinka (Switzerland) v 19-Feliciano Lopez (Spain) Court Three 19-Sabine Lisicki (Germany) v Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 8-Milos Raonic (Canada) v 10-Kei Nishikori (Japan) (Reporting by Michael Hann; edited by Clare Lovell)