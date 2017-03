LONDON, July 1 Order of play on selected show courts on the ninth day of the Wimbledon championships on Wednesday. Centre Court (play starts at 1100 GMT) 3-Simona Halep (Romania) v 19-Sabine Lisicki (Germany) 3-Andy Murray (Britain) v 11-Grigor Dimitrov (Bulgaria) 4-Roger Federer (Switzerland) v 5-Stanislas Wawrinka (Switzerland) Court One 9-Angelique Kerber (Germany) v 13-Eugenie Bouchard (Canada) 1-Novak Djokovic (Serbia) v 26-Marin Cilic (Croatia) 8-Milos Raonic (Canada) v Nick Kyrgios (Australia) (Compiled by Sam Holden, edited by Tony Jimenez)