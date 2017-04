LONDON, June 28 Order of play on the main showcourts at the Wimbledon Championships on Monday (play begins at 1200 GMT unless stated). Centre Court 1-Novak Djokovic (Serbia) v Philipp Kohlschreiber (Germany) 4-Maria Sharapova (Russia) v Johanna Konta (Britain) 4-Stanislas Wawrinka (Switzerland) v Joao Sousa (Portugal) - - Court One 1-Serena Williams (U.S.) v Margarita Gasparyan (Russia) Simone Bolelli (ITA) v 5-Kei Nishikori (Japan) 11-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Federico Delbonis (Argentina) - - Court Two (1030GMT start) 26-Nick Kyrgios (Australia) v Diego Schwartzman (Argentina) Jarkko Nieminen (Finland) v Lleyton Hewitt (Australia) Alison Riske (U.S.) v 6-Lucie Safarova (Czech Rep) Heather Watson (Briton) v 32-Caroline Garcia (France) - - Court Three (1030GMT) 9-Marin Cilic (Croatia) v Hiroki Moriya (Japan) Yi-Fan Xu (China) v 7-Ana Ivanovic (Sserbia) Daniel Gimeno-Traver (Spain) v 7-Milos Raonic (Canada) Madison Brengle (U.S.) v 16-Venus Williams (U.S.) (Reporting by Martyn Herman; editing by Toby Davis)