July 2 Order of play for third round matches at Wimbledon on Sunday, prefix number denotes seeding (play starts at 1030 GMT on all courts). CENTRE COURT 27-Coco Vandeweghe (U.S) v 6-Roberta Vinci (Italy) 1-Serena Williams (U.S.) v Annika Beck (Germany) 24-Alexander Zverev (Germany) v 10-Tomas Berdych (Czech Republic) COURT ONE 18-Sloane Stephens (U.S.) v 13-Svetlana Kuznetsova (Russia) 15-Nick Kyrgios (Australia) v 22-Feliciano Lopez (Spain) to finish 6-3 6-7(2) Jiri Vesely (Czech Republic) v 31-Joao Sousa (Portugal) COURT TWO 11-Timea Bacsinszky (Switzerland) v 21-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 18-John Isner (U.S.) v 12-Jo-Wilfried Tsonga (France) to finish 7-6(3) 6-3 6-7(5) (Compiled by Pritha Sarkar, editing by Ken Ferris)