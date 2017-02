July 4 Wimbledon order of play for women's quarter-finals on Tuesday. Prefix denotes seeding. All times GMT. CENTRE COURT (1200) 5-Simona Halep (Romania) v 4-Angelique Kerber (Germany) 1-Serena Williams (U.S.) v 21-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) COURT ONE (1200) 8-Venus Williams (U.S.) v Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 19-Dominika Cibulkova (Slovakia) v Elena Vesnina (Russia) (Compiled by Pritha Sarkar, editing by Ken Ferris)