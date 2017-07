(Fixes paragraph formatting, no change to content) July 4 Order of play on the main show courts on the third day of the Wimbledon championships on Wednesday (play starts at 1200 GMT/0800 ET unless stated, prefix number denotes seeding): Centre Court 6-Johanna Konta (Britain) v Donna Vekic (Croatia) 1-Andy Murray (Britain) v Dustin Brown (Germany) 4-Rafael Nadal (Spain) v Donald Young (U.S.) Court One 9-Kei Nishikori (Japan) v Sergiy Stakhovsky (Ukraine) Wang Qiang (China) v 10-Venus Williams (U.S.) Beatriz Haddad Maia (BRA) v 2-Simona Halep (Romania) Court Two (play begins at 1030 GMT) Heather Watson (Britain) v 18-Anastasija Sevastova (Latvia) 12-Jo-Wilfried Tsonga (France) v Simone Bolelli (Italy) Florian Mayer (Germany) v 7-Marin Cilic (Croatia) (Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru)