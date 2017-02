LONDON, July 7 Wimbledon women's singles champions since 1922. 2012: Serena Williams (U.S.) beat Agnieszka Radwanska (Poland) 6-1 5-7 6-2 2011: Petra Kvitova (Czech Republic) beat Maria Sharapova (Russia) 6-3 6-4 2010: Serena Williams (U.S.) beat Vera Zvonareva (Russia) 6-3 6-2 2009 Serena Williams (U.S.) beat Venus Williams (U.S.) 7-6(3) 6-2 2008 Venus Williams (U.S.) beat Serena Williams (U.S) 7-5 6-4 2007 Venus Williams (U.S.) beat Marion Bartoli (France) 6-4 6-1 2006 Amelie Mauresmo (France) beat Justine Henin (Belgium) 2-6 6-3 6-4 2005 Venus Williams beat Lindsay Davenport (U.S.) 4-6 7-6(4) 9-7 2004 Maria Sharapova (Russia) beat Serena Williams (U.S.) 6-1 6-4 2003 Serena Williams beat Venus Williams 4-6 6-4 6-2 2002 Serena Williams beat Venus Williams 7-6(4) 6-3 2001 Venus Williams beat Henin 6-1 3-6 6-0 2000 Venus Williams beat Davenport 6-3 7-6(3) 1999 Davenport beat Steffi Graf (Germany) 6-4 7-5 1998 Jana Novotna (Czech Republic) beat Nathalie Tauziat (France) 6-4 7-6(2) 1997 Martina Hingis (Switzerland) beat Novotna 2-6 6-3 6-3 1996 Graf beat Arantxa Sanchez Vicario (Spain) 6-3 7-5 1995 Graf beat Sanchez Vicario 4-6 6-1 7-5 1994 Conchita Martinez (Spain) beat Martina Navratilova (U.S.) 6-4 3-6 6-3 1993 Graf beat Novotna 7-6(6) 1-6 6-4 1992 Graf beat Monica Seles (Yugoslavia) 6-2 6-1 1991 Graf beat Gabriela Sabatini (Argentina) 6-4 3-6 8-6 1990 Navratilova beat Zina Garrison (U.S.) 6-4 6-1 1989 Graf beat Navratilova 6-2 6-7(1) 6-1 1988 Graf beat Navratilova 5-7 6-2 6-1 1987 Navratilova beat Graf 7-5 6-3 1986 Navratilova beat Hana Mandlikova (Czechoslovakia) 7-6(1) 6-3 1985 Navratilova beat Chris Evert Lloyd (U.S.) 4-6 6-3 6-2 1984 Navratilova beat Evert Lloyd 7-6(5) 6-2 1983 Navratilova beat Andrea Jaeger (U.S.) 6-0 6-3 1982 Navratilova beat Evert Lloyd 6-1 3-6 6-2 1981 Evert Lloyd beat Mandlikova 6-2 6-2 1980 Evonne Cawley (Goolagong) (Australia) beat Evert Lloyd 6-1 7-6(4) 1979 Navratilova (Czechoslovakia) beat Evert Lloyd 6-4 6-4 1978 Navratilova beat Evert 2-6 6-4 7-5 1977 Virginia Wade (Britain) beat Betty Stove (Netherlands) 4-6 6-3 6-1 1976 Evert beat Cawley 6-3 4-6 8-6 1975 Billie Jean King (Moffitt) (U.S.) beat Cawley 6-0 6-1 1974 Evert beat Olga Morozova (Soviet Union) 6-0 6-4 1973 King beat Evert 6-0 7-5 1972 King beat Goolagong (Australia) 6-3 6-3 1971 Goolagong (Australia) beat Margaret Court (Smith) (Australia) 6-4 6-1 1970 Court beat King 14-12 11-9 1969 Ann Jones (Britain) beat King 3-6 6-3 6-2 1968 King beat Judy Tegart (Australia) 9-7 7-5 1967 King beat Jones 6-3 6-4 1966 King beat Maria Bueno (Brazil) 6-3 3-6 6-1 1965 Smith (Court) beat Bueno 6-4 7-5 1964 Bueno beat Smith 6-4 7-9 6-3 1963 Smith beat Moffitt (King) 6-3 6-4 1962 Karen Susman (U.S.) beat Vera Sukova (Czechoslovakia) 6-4 6-4 1961 Angela Mortimer (Britain) beat Christine Truman (Britain) 4-6 6-4 7-5 1960 Bueno beat Sandra Reynolds (South Africa) 8-6 6-0 1959 Bueno beat Darlene Hard (U.S.) 6-4 6-3 1958 Althea Gibson (U.S.) beat Mortimer 8-6 6-2 1957 Gibson beat Hard 6-3 6-2 1956 Shirley Fry (U.S.) beat Angela Buxton (Britain) 6-3 6-1 1955 Louise Brough (U.S.) beat Beverly Fleitz (U.S. 7-5 8-6 1954 Maureen Connolly (U.S.) beat Brough 6-2 7-5 1953 Connolly beat Doris Hart (U.S.) 8-6 7-5 1952 Connolly beat Brough 7-5 6-3 1951 Hart beat Fry 6-1 6-0 1950 Brough beat Margaret du Pont (Osborne) (U.S.) 6-1 3-6 6-1 1949 Brough beat Du Pont 10-8 1-6 10-8 1948 Brough beat Hart 6-3 8-6 1947 Osborne beat Hart 6-2 6-4 1946 Pauline Betz (U.S.) beat Brough 6-2 6-4 1945-40 No tournament held 1939 Alice Marble (U.S.) beat Kay Stammers (Britain) 6-2 6-0 1938 Helen Moody (Wills) (U.S.) beat Helen Jacobs (U.S.) 6-4 6-0 1937 Dorothy Round (Britain) beat Jadwiga Jedrzejowska (Poland) 6-2 2-6 7-5 1936 Jacobs beat Hilde Sperling (Germany) 6-2 4-6 7-5 1935 Moody beat Jacobs 6-3 3-6 7-5 1934 Round beat Jacobs 6-2 5-7 6-3 1933 Moody beat Round 6-4 6-8 6-3 1932 Moody beat Jacobs 6-3 6-1 1931 Cilly Aussem (Germany) beat Hilde Krahwinkel (Germany) 6-2 7-5 1930 Moody beat Elizabeth Ryan (U.S.) 6-2 6-2 1929 Wills (Moody) beat Jacobs 6-1 6-2 1928 Wills beat Lili de Alvarez (Spain) 6-2 6-3 1927 Wills beat de Alvarez (Spain) 6-2 6-4 1926 Kathleen Godfree (Britain) beat de Alvarez (Spain) 6-2 4-6 6-3 1925 Suzanne Lenglen (France) beat Joan Fry (Britain) 6-2 6-0 1924 Kathleen McKane (Britain) beat Wills 4-6 6-4 6-4 1923 Lenglen (France) beat McKane 6-2 6-2 1922 Lenglen beat Molla Mallory (U.S.) 6-2 6-0 Note: Before 1922 the women's singles was decided on a challenge-round system. Keywords: TENNIS WIMBLEDON/WOMEN CHAMPIONS  (Reporting by Martyn Herman)