LONDON, June 19 Revised list of women's seeds for the Wimbledon tennis championships, which begin on Monday, after Russian 26th seed Svetlana Kuznetsova pulled out on Wednesday: 1. Serena Williams (U.S.) 2. Victoria Azarenka (Belarus) 3. Maria Sharapova (Russia) 4. Agnieszka Radwanska (Poland) 5. Sara Errani (Italy) 6. Li Na (China) 7. Angelique Kerber (Germany) 8. Petra Kvitova (Czech Republic) 9. Caroline Wozniacki (Denmark) 10. Maria Kirilenko (Russia) 11. Roberta Vinci (Italy) 12. Ana Ivanovic (Serbia) 13. Nadia Petrova (Russia) 14. Samantha Stosur (Australia) 15. Marion Bartoli (France) 16. Jelena Jankovic (Serbia) 17. Sloane Stephens (U.S.) 18. Dominika Cibulkova (Slovakia) 19. Carla Suarez Navarro (Spain) 20. Kirsten Flipkens (Belgium) 21. Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 22. Sorana Cirstea (Romania) 23. Sabine Lisicki (Germany) 24. Peng Shuai (China) 25. Ekaterina Makarova (Russia) 26. Varvara Lepchenko (U.S.) 27. Lucie Safarova (Czech Republic) 28. Tamira Paszek (Austria) 29. Alize Cornet (France) 30. Mona Barthel (Germany) 31. Romina Oprandi (Switzerland) 32. Klara Zakopalova (Czech Republic) (Compiled by Pritha Sarkar, editing by Clare Fallon)