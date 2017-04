June 22 List of women's seeds for the Wimbledon tennis championships which begin on Monday:

1 Serena Williams (U.S.) 2 Garbine Muguruza (Spain) 3 Agnieszka Radwanska (Poland) 4 Angelique Kerber (Germany) 5 Simona Halep (Romania) 6 Victoria Azarenka (Belarus) 7 Roberta Vinci (Italy) 8 Belinda Bencic (Switzerland) 9 Venus Williams (U.S.) 10 Madison Keys (U.S.) 11 Petra Kvitova (Czech Republic) 12 Timea Bacsinszky (Switzerland) 13 Carla Suarez Navarro (Spain) 14 Svetlana Kuznetsova (Russia) 15 Samantha Stosur (Australia) 16 Karolina Pliskova (Czech Republic) 17 Johanna Konta (Britain) 18 Elina Svitolina (Ukraine) 19 Sloane Stephens (U.S.) 20 Dominika Cibulkova (Slovakia) 21 Sara Errani (Italy)

22 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 23 Jankovic Jelena (Serbia) 24 Ana Ivanovic (Serbia) 25 Barbora Strycova (Czech Republic) 26 Irina-Camelia Begu (Romania)

27 Kiki Bertens (Netherlands) 28 Coco Vandeweghe (U.S.) 29 Lucie Safarova (Czech Republic) 30 Daria Kasatkina (Russia) 31 Caroline Garcia (France)

32 Kristina Mladenovic (France)