Feb 23 (Infostrada Sports) - Results from the Acapulco International Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 7-Danka Kovinic (Montenegro) beat Tatjana Maria (Germany) 7-6(6) 6-2 Shelby Rogers (U.S.) beat Anna Tatishvili (U.S.) 7-6(6) 6-0 Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-0 6-0