Feb 24 (Infostrada Sports) - Results from the Acapulco International Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-Sloane Stephens (U.S.) beat Louisa Chirico (U.S.) 1-6 6-3 6-3 Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Irina Falconi (U.S.) 6-2 6-3 Monica Puig (Puerto Rico) beat Samantha Crawford (U.S.) 6-4 6-4 Christina McHale (U.S.) beat Heather Watson (Britain) 4-6 6-0 7-6(1) 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat Polona Hercog (Slovenia) 4-6 6-3 6-1 Olga Govortsova (Belarus) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-1 6-2 Julia Glushko (Israel) beat Ana Sofia Sanchez (Mexico) 6-4 6-1 7-Danka Kovinic (Montenegro) beat Tatjana Maria (Germany) 7-6(6) 6-2 Shelby Rogers (U.S.) beat Anna Tatishvili (U.S.) 7-6(6) 6-0 Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-0 6-0