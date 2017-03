Feb 25 (Infostrada Sports) - Results from the Acapulco International Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-Sara Errani (Italy) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-1 6-3 Kiki Bertens (Netherlands) beat 6-Roberta Vinci (Italy) 6-5 (Vinci retired) 5-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Richel Hogenkamp (Netherlands) 2-6 6-2 6-3 Sesil Karatantcheva (Kazakhstan) beat Marie Bouzkova (Czech Republic) 6-4 6-3 Aleksandra Krunic (Serbia) beat Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 6-2 6-1 Mariana Duque (Colombia) beat Louisa Chirico (U.S.) 1-6 6-3 7-5 3-Caroline Garcia (France) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-4 6-1 Elena Bogdan (Romania) beat Lauren Davis (U.S.) 6-4 7-6(3) Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat 10-Ajla Tomljanovic (Croatia) 6-3 6-4 Johanna Larsson (Sweden) beat 7-Sloane Stephens (U.S.) 6-3 6-2 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Ana Sofia Sanchez (Mexico) 6-2 6-0