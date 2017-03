Feb 27 (Infostrada Sports) - Results from the Acapulco International Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Mathilde Johansson (France) 6-1 6-0 Stephanie Foretz Gacon (France) beat Julia Cohen (U.S.) 5-7 7-6(5) 6-0 Karin Knapp (Italy) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-3 6-1 3-Alize Cornet (France) beat Catalina Castano (Colombia) 6-1 2-6 6-3 Eugenie Bouchard (Canada) beat Eva Birnerova (Czech Republic) 7-6(5) 6-3 Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) beat Alexandra Panova (Russia) 6-3 6-1 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Mandy Minella (Luxembourg) 6-1 7-6(3) 6-Francesca Schiavone (Italy) beat Grace Min (U.S.) 6-4 4-6 6-2 1-Sara Errani (Italy) beat Alexandra Cadantu (Romania) 6-3 6-2 8-Romina Oprandi (Switzerland) beat Alexa Glatch (U.S.) 6-4 2-6 7-5 Maria Teresa Torro (Spain) beat Pauline Parmentier (France) 6-1 6-4