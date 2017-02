Jan 2 Women's first round singles results from the Auckland Classic on Monday. (prefix number denotes seeding, * new result) * 1-Sabine Lisicki (Germany) beat Virginie Razzano (France) 6-4 6-4 * Elena Baltacha (Britain) beat Sacha Jones (New Zealand) 6-2 4-6 6-3 * Lucie Hradecka (Czech Republic) beat Alberta Brianti (Italy) 6-4 3-6 6-2 4-Flavia Pennetta (Italy) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-4 7-6(5) Sara Errani (Italy) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-1 6-1 Christina McHale (U.S.) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 6-2 6-3

