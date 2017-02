Jan 3 Auckland Classic women's singles first round results on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result) * Angelique Kerber (Germany) beat Marina Erakovic (New Zealand) 4-6 6-4 6-4 * 5-Julia Goerges (Germany) beat Greta Arn (Hungary) 7-5 3-6 6-4 Elena Vesnina (Russia) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-3 6-2 Zheng Jie (China) beat Ayumi Morita (Japan) 4-6 6-3 6-4 2-Peng Shuai (China) beat Aravane Rezai (France) 4-6 6-3 6-4 6-Roberta Vinci (Italy) beat Rebecca Marino (Canada) 7-5 6-4 8-Monica Niculescu (Romania) beat Jamie Hampton (U.S.) 7-6(1) 6-1 3-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Alison Riske (U.S.) 6-3 6-2 7-Yanina Wickmayer (Belgium) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 6-3 6-4

