Dec 30 (Infostrada Sports) - Results from the Auckland Classic Women's Singles Round 1 matches on Monday Venus Williams (U.S.) beat Andrea Hlavackova (Czech Republic) 6-3 7-6(1) Kurumi Nara (Japan) beat Alexandra Cadantu (Romania) 6-1 4-0 (Cadantu retired) 5-Jamie Hampton (U.S.) beat Tamira Paszek (Austria) 1-6 6-0 6-3 Johanna Larsson (Sweden) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 7-5 6-0 Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Paula Ormaechea (Argentina) 7-6(2) 6-1 Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Christina Mchale (U.S.) 6-4 6-3 Yvonne Meusburger (Austria) beat 7-Mona Barthel (Germany) 6-4 6-3