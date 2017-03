Jan 1 (Infostrada Sports) - Results from the Auckland Classic Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Lauren Davis (U.S.) beat Ana Konjuh (Croatia) 2-6 6-2 6-2 2-Ana Ivanovic (Serbia) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-1 6-1 Sachie Ishizu (Japan) beat Julia Goerges (Germany) 6-2 3-6 7-5 Venus Williams (U.S.) beat Yvonne Meusburger (Austria) 4-6 6-3 6-2 Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Sharon Fichman (Canada) 1-6 6-3 6-3 5-Jamie Hampton (U.S.) beat Kristyna Pliskova (Czech Republic) 6-3 6-4 3-Kirsten Flipkens (Belgium) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 6-4 6-3 Kurumi Nara (Japan) beat Ayumi Morita (Japan) 6-0 6-1