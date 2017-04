Jan 6 (Infostrada Sports) - Results from the Auckland Classic Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 3-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Christina McHale (U.S.) 6-0 6-2 Alexandra Dulgheru (Romania) beat Marina Erakovic (New Zealand) 7-6(4) 6-3 Julia Goerges (Germany) beat 7-Barbora Strycova (Czech Republic) 6-4 7-6(7) Naomi Broady (Britain) beat Jelena Ostapenko (Latvia) 4-6 7-6(4) 7-5 Kirsten Flipkens (Belgium) beat Irina Falconi (U.S.) 6-1 4-6 6-2 Nao Hibino (Japan) beat Darya Kasatkina (Russia) 7-5 2-6 7-5 5-Sloane Stephens (U.S.) beat Carina Witthoeft (Germany) 3-6 6-1 6-3 Tamira Paszek (Austria) beat 4-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-2 6-3