Jan 5 (Infostrada Sports) - Results from the Auckland Classic Women's Singles Round 1 matches on Monday Ana Konjuh (Croatia) beat 8-Mona Barthel (Germany) 6-2 6-1 4-Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) beat Chanelle Scheepers (South Africa) 6-1 3-6 6-2 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat 2-Sara Errani (Italy) 6-3 6-2 6-Sloane Stephens (U.S.) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-3 6-1 Kurumi Nara (Japan) beat Kiki Bertens (Netherlands) 6-3 6-2 Taylor Townsend (U.S.) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 7-5 3-6 6-0 Lauren Davis (U.S.) beat Shelby Rogers (U.S.) 1-6 6-4 6-3