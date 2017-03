July 9 (Infostrada Sports) - Results from the Gastein International Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Stefanie Voegele (Switzerland) beat 5-Elina Svitolina (Ukraine) 6-2 7-5 4-Andrea Petkovic (Germany) beat Dinah Pfizenmaier (Germany) 6-1 6-3 8-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Ana Bogdan (Romania) 6-2 7-5 Grace Min (U.S.) beat Irina Falconi (U.S.) 6-3 6-3