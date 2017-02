UPDATE 1-Tennis-Fed Cup world group quarterfinal Czech Republic v Spain Fixture

Feb 12 (Gracenote) - Fixture from the Fed Cup World Group Quarterfinal match between Czech Republic and Spain on Sunday 1-Czech Republic lead Spain 3-1 On Sunday Barbora Strycova (Czech Republic) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-4 6-4 Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Garbine Muguruza Blanco (Spain) 6-2 6-2 On Saturday Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-4 7-5 Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Barbora Strycova (Czech Republi