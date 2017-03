Sept 28 (Infostrada Sports) - Results from the China Open Women's Singles Round 1 matches on Saturday Urszula Radwanska (Poland) beat 16-Simona Halep (Romania) 7-6(4) 7-6(2) 5-Sara Errani (Italy) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 7-6(3) 6-1 Monica Niculescu (Romania) beat Annika Beck (Germany) 7-6(4) 6-4 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Heather Watson (Britain) 1-6 6-3 6-3 10-Roberta Vinci (Italy) beat Elina Svitolina (Ukraine) 6-2 6-2 Francesca Schiavone (Italy) beat Alize Cornet (France) 3-2 (Cornet retired) 12-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Kristina Mladenovic (France) 6-2 3-6 7-5 11-Sloane Stephens (U.S.) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 6-4 6-4