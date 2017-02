Oct 4 China Open women's singles second round results from Beijing on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result). * Kaia Kanepi (Estonia) beat 14-Sabine Lisicki (Germany) walk over 1-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Jarmila Gajdosova (Australia) 6-2 6-3 9-Andrea Petkovic (Germany) beat Carla Suarez Navarro (Spain) 6-4 6-4 Maria Kirilenko (Russia) beat 6-Samantha Stosur (Australia) 7-5 1-6 7-5 8-Marion Bartoli (France) beat Christina McHale (U.S.) 6-2 6-1 Flavia Pennetta (Italy) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-2 6-1 Virginie Razzano (France) beat 15-Roberta Vinci (Italy) 7-6(7) 6-0 3-Vera Zvonareva (Russia) beat Klara Zakopalova (Czech Republic) 6-3 4-6 6-2 13-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) 6-2 6-3

