Oct 5 (Infostrada Sports) - Results from the China Open Women's Singles matches on Monday Round 2 Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Sloane Stephens (U.S.) 3-6 6-3 6-4 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Mona Barthel (Germany) 4-6 6-1 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat 16-Elina Svitolina (Ukraine) 6-4 1-6 6-3 7-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Monica Puig (Puerto Rico) 7-6(1) 6-2 14-Madison Keys (U.S.) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 3-6 6-1 6-0 15-Roberta Vinci (Italy) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 6-2 6-2 Round 1 11-Belinda Bencic (Switzerland) beat Madison Brengle (U.S.) 6-7(4) 6-4 6-3 13-Andrea Petkovic (Germany) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-2 1-1 (Bouchard retired) Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Irina Begu (Romania) 6-1 3-6 6-3 Samantha Stosur (Australia) beat Monica Niculescu (Romania) 6-3 6-2